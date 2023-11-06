Dilan Polat’ın cezaevinde harcayacağı para ortaya çıktı. “AVM’de günde 750 bin lira harcıyorum” demişti

Eşi Engin Polat ve Kardeşi Sıla doğu ile birlikte tutuklanan Dilan Polat’ın cezaevinde harcayacağı para ortaya çıktı. Daha önce AVM’de bir günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Polat büyük tartışmalara neden olmuştu.

Dilan Polat’ın cezaevinde harcayacağı para ortaya çıktı. “AVM’de günde 750 bin lira harcıyorum” demişti

Lüks yaşantısı, marka takıntısı, seslendirdiği şarkı ve harcadığı paraların meblağı ile dillerden düşmeyen Dilan Polat, cezaevine girdi.

Eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve çetenin üyesi olmakla suçlanan beraberindeki diğer isimlerle birlikte tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girdiği esnada gözyaşları döktü.

Haber Global'de yer alan habere göre, Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan fenomen geçtiğimiz ay "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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CEZAEVİNDE HARCAYACAĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlamaya başlayan fenomen cezaevindeyken çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek. Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde ise birbirini hiç görmeyecek.

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Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürece aylık 1500 TL harcayabileceği de, gelen bilgiler arasında.

ÇİFTİN ARAÇLARI YEDİEMİNDE

Öte yandan Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan 9 otomobil, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve iş yerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu.

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El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti.

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