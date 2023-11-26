Dilan Polat'ın düğünde taktığı paralar sahte çıktı iddiası. Çöp poşetinden çıkartıp takmışlardı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın düğününde poşet dolusu para takıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak yapılan iddialara göre, ünlü fenomenin çöp poşeti ile takılan para sahteymiş.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın düğünde taktığı paralar sahte çıktı iddiası. Çöp poşetinden çıkartıp takmışlardı

Engin ve Dilan Polat çiftinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri sonrası, hemen hemen her gün haklarında bir iddia ortaya çıkmaya devam ediyor

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklanmalarından bir süre önce, çalışanlarının düğüne katılarak çöp poşeti dolusu paraları gelin ve damada takmış, çekilen görüntüler uzun süre asosyal medyada gündem olmuştu.

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü fenomenin çöp poşeti ile getirip taktığı yaklaşık 1 milyon TL paranın sahte olduğu iddia edildi.

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