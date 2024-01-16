DİMES İsrail malı mı?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
DİMES İsrail malı mı?
İsrail Filistin savaşları sonrasında İsrail ürünü tüketmek istemeyen vatandaşlar markaları araştırmayı sürdürüyor. Peki, DİMES markası kimin? İsrail malı? Tüm detaylar haberimizde…

İsrail Filistin çatışmaları nedeniyle İsrail ürünlerini boykot etmek isteyen tüketiciler, markaların nerede üretildiğini merak ediyor.

Dimes markası da bu merak edilenler arasında.

Dimes, İsrail malı mı? İşte cevabı…

Dimes, Türkiye'nin ilk ve en köklü meyve suyu markalarından biridir. 1958 yılında Tokat'ta kurulan Dimes, bugün sadece meyve suyu değil, süt, limonata ve kahve gibi farklı kategorilerde de ürünler sunmaktadır.

Dimes, 1963 yılında, Mustafa Vasfi Diren'in öncülüğünde, Tokat'ın bereketli topraklarında, yerli sermaye ve yabancı ortaklık olmadan hayata geçirilen ilk markalı meyve suyudur.

Dimes, meyvenin en doğal haline en yakın lezzetleri sunmak için, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla, memleketimizin çeşitli meyvelerini işlemektedir.

Dimes, kalite standartlarına uygun olarak, soframızda yer almayacak meyveyi işlemez, çocuklarımıza içirmeyeceğimiz meyve suyunu üretmez anlayışıyla, 1963'ten bu yana, her mevsim taze ve sağlıklı ürünler sunmaktadır.

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