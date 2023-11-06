Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Chollet ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Derek Chollet ve Müsteşar Yardımcısı Kıdemli Muavini Yuri Kim’le görüştü.



Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Derek Chollet ve Müsteşar Yrd. Kıdemli Muavini Yuri Kim’le görüşmüştür.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Blinken’ın ülkemize ziyaretinde gündeme gelen hususların takibi yapılmış, ikili ilişkiler ile Filistin, Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi, Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve Balkanlar konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."