Sinsice ilerliyor. En önemli belirtisi geceleri ortaya çıkıyor. Dikkat. Siz de yakalanmış olabilirsiniz

The Times Hub’da yer alan bilgilere göre, Doktor Paul McArdle diyabetle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAVAŞ İLERLİYOR

Paul McArdle açıklamasında, landaki glikoz (bir tür şeker) seviyesinin çok yüksek olduğunda, birçok semptoma neden olabilidiğini ancak tip 2 diyabetli kişilerin genellikle teşhisten önce herhangi bir semptom fark etmediklerini duyurdu.

Paul McArdle “Bunun nedeni, durumun yavaş gelişmesi ve yüksek risk altındaki kişilerde oldukça sık kan testleri yapmamızdır, bu nedenle erken teşhis edilir." Dedi.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Doktor Paul McArdle"Ancak, özellikle geceleri yorgun, susuz hissetmek ve çok işemek gibi dikkat edilmesi gereken bazı önemli belirtiler var. Yatağa bir bardak su içmeye başladığınızı veya gece tuvalete gitmek için daha çok kalktığınızı fark etmemiş olabilirsiniz." şeklinde açıkladı.

Doktor McArdle'a göre kan şekerinizi kontrol etmenin en iyi yolu "Şeker mutlaka diyabetin bir nedeni olmasa da, size tip 2 diyabet teşhisi konduysa, bariz şeker kaynaklarını diyetten çıkarmak önemli bir ilk adımdır" dedi.

ÖNERİ

Önerdiği ilk "gerçekten basit" adım, şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerden şekersiz alternatiflere geçiş yapmak. “Şekersiz tatlandırıcılar çay, kahve gibi sıcak içeceklerde kullanılabilir ve bu içeceklerde de şeker alımınızı azaltmada çok yardımcı olabilir.