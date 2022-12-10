10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu diyete dikkat. Şeker hastası yapıyor

Diyetisyen Sinem Kara, düşük kalorili ve şok diyetler sonucu ortaya çıkabilecek yo-yo sendromu tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. Kara, yo-yo sendromuyla ilgili, “tip 2 diyabet gelişme riski artabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:38
Takip Et

Düşük kalorili ve şok diyetler sonucu yaşanabilecek yo-yo sendromu tehlikesi: Şeker hastalığı

Bu diyete dikkat. Şeker hastası yapıyor
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Yo yo sendromu, zayıflamak için diyet yapıldıktan sonra kayıp yaşanılan ağırlığın ve o ağırlığın daha fazlasının kazandırılmasına deniyor. Yo-yo sendromlu kişilerin bu sendroma sahip olması en az 2 kez zayıflama diyeti yapmış olması ve her defasında bu kiloların fazlasını tekrar alması ile başlıyor. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren diyetisyen Sinem Kara, kişinin düşük kalorili ve şok diyetlerle vücut ağırlığı döngüsünü etkileyerek metabolizmasını yavaşlatırsa tartıda gördüğü rakamlar da aynı bu oyuncak gibi bir ileri bir geri yo-yo etkisi oluşturduğunu belirtirken bu sendromun vücuda zarar verdiğini ifade etti.

“TİP 2 DİYABET GELİŞME RİSKİ ARTABİLİR”

Sendromun nedenlerini açıklayan Kara, ”Aşırı yemek yeme ataklarının belli sürelerde tekrarlanması, hızlı kilo vermek amacıyla düşük kalorili popüler diyetler uygulaması, kişinin günlük yaşamına uymayan diyetleri devam ettirmesi, egzersizi sadece diyet süresince yapma ve diyet bitiminde tamamen bırakma, bilinçsiz diüretik, aksatif, zayıflama hapları ve çaylarının kullanımı ve duygu durum değişikliklerinden dolayı yaşanabiliniyor” ifadelerini kullandı.

Bu sendromun vücuda ne gibi zararları olduğu konusunda konuşan Kara, şunları söyledi:

“Vücudun bir hafızası vardır ve açlığa alışan vücut, bu düzen dışına çıktığı zaman tekrar aç kalma korkusuyla tükettiği her şeyi yağ olarak depolamaya başlar. Enerji alımında oluşan dengesiz duruma bağlı olarak, metabolizma yavaşlar. Kısa sürede kaybedilen yüksek ağırlıklar kas kaybına neden olur ve vücutta deformasyon oluşur. Kan şekerinde oluşan dalgalanmalara bağlı olarak yeme atakları meydana gelebilir. Kan şekerindeki dalgalanmalardan dolayı tip 2 diyabet gelişme riski artabilir.”

YO-YO SENDROMUNDAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Kara; “Bu sendromdan kurtulmak için diyetin kısa süreli olduğu düşüncesinden vazgeçip yaşam tarzı değişikliği olduğunu kabullenmeli ve bunu uygulamaya hazır olmalısınız. Diyet programınız yaşam tarzınıza uygun olmalı. Tüm besinlerin beslenme programında olabileceğini, kendinizi çok kısıtlamadan önemli olanın yeterli ve dengeli tüketim olduğunu kabullenerek bu süreci yönetmelisiniz. Zayıflamanın bu sürecin sonucu olduğunu düşünerek hareket etmelisiniz. Sağlıklı ve ideal vücut ağırlığına sahip olmak için egzersiz çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sevdiğiniz sporu tercih etmenizdir. Böylece devam edilebilir olacaktır. Su tüketimini arttırmalısınız. Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Diyetisyen desteği mutlaka almalısınız. Bu süreçte diyetisyeninize güvenmelisiniz. Size uygun olmayan bilinçsizce yapılan diyetleri uygulamayı bırakmalısınız. Vücut ağırlığınız, boy uzunluğunuz ve yaşınıza uygun olarak diyetisyeniniz tarafından hazırlanan beslenme programınıza uymalısınız” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
4
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
5
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
6
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.