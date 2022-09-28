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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşine özel kalem iddiası 

Diyanet’te ‘hanımefendi’ diye hitap edilen Seher Erbaş için özel kalem müdürü atandığı iddia edildi. Atanan personel iddiayı kabul etmezken fotoğraflarda yer almasını “tesadüf” olarak nitelendirdi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:14
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşine özel kalem iddiası 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşine özel kalem iddiası 
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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı içinde “hanımefendi” şeklinde hitap edildiği belirtilen, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında “bilgi alan” ve son olarak çantasını koruma polisine taşıttığı ortaya çıkan Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’a, özel kalem tahsis edildiği iddia edildi.

Başkanlıkta “vaize” kadrosunda bulunan Rukiye Öztunç’un Erbaş’ın özel kalemi olarak görevlendirildiği belirtildi. Öztunç ise Erbaş’ın özel kalemi olmadığını iddia ederek  Erbaş’la aynı programlara katılmasını ve fotoğraflarda yer almasını “tesadüf” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Başkan Erbaş’ın Seher Erbaş’a, Diyanet içinde “hanımefendi” şeklinde hitap edildiğini, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiğini, çalışmalar hakkında “bilgi aldığını” gündeme getirmişti. 

Haziran ayında ise Erbaş’ın ziyaretlerinde çantasını koruma polisine taşıttığı ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından ise geri adım atılmıştı. Seher Erbaş, bu kez de özel kalem tahsisi iddiasıyla gündeme gelmişti. Aydın Kuşadası Müftülüğü bünyesindeki Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nda vaize olarak görev yapan Rukiye Öztunç’un, 2021 sonunda başkanlığa geçtiği ve Seher Erbaş’ın özel kalemi olarak görevlendirildiği öne sürüldü. 

TÜM ZİYARETLERDE YANINDA

Öztunç’un, Seher Erbaş’ın hem yurtiçi hem de yurtdışındaki programlarına eşlik etmesi dikkat çekti. Erbaş’ın başta Fransa, Almanya, Kosova olmak üzere yurtdışı ziyaretlerinde yanında yer alan Öztunç, Erbaş’ın Diyanet’e bağlı kurs ve müftülüklere yönelik düzenlediği programlarda da bulundu. 

Hem Erbaş’ın ocak ayından bu yana gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda hem de müftülüklerin ve Diyanet’in bazı ziyaretlere ilişkin paylaşılan fotoğraflarında Öztunç’un, Erbaş’ın hemen yanında yer aldığı görülüyor. 

Bazı fotoğraflarda da Erbaş’ın, Öztunç’a çantasını taşıtması dikkat çekti. Öte yandan Seher Erbaş’ın yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerini hangi sıfatla yaptığı ve kaynağın Diyanet bütçesinden karşılanıp karşılanmadığı bilinmiyor. 

"TESADÜFEN ORADAYDIM"

Öztunç iddiaları reddetti. Seher Erbaş’ın “özel kalemi olmadığını” söyleyen Öztunç, “Böyle bir şey yok. Ben vaizim. Vaizlik yapıyorum ve özel kalem personeliyim” dedi. 

Öztunç, Seher Erbaş’ın yurtdışı ziyaretlerinde yer almasına ilişkin “Seminer için yurtdışındaydım vaiz olarak. O nedenle yurtdışındaydım. Tesadüf. Seher Hanım’la alakası yok” yanıtını verirken yurt içi ziyaretlerine ise değinmedi. 

Öztunç ise bazı yurtdışı ziyaretlerinde çektiği fotoğrafları da paylaştığı sosyal medya hesaplarını, telefon görüşmesinin ardından gizledi. 

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Sevilay
28.09.2022 11:30
Bu ne ya! Diyanetin kadrosu yok mu ki bu kadın, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyormuş. Kabile devleti olduk bence.  
 
Viper
28.09.2022 11:29
Özel uçak niye vermediniz çok ayip  
 
M. T
28.09.2022 11:23
Bu vaizeler yakında ahlak polisi olur. Yeni moda müslümanlık böyle hükümdarlık gibi.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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