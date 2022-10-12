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Açıklama İbrahim Kalın’da geldi: Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?

Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 03:07
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Açıklama İbrahim Kalın’da geldi: Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?

Açıklama İbrahim Kalın’da geldi: Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kalın, "Bu savaşın iki boyutu var. Birinci boyutu Ukrayna topraklarında yaşanan işgal ve ilhak. Bunun sonlanması, çatışmaların durması lazım. Bunda bir şüphe yok. Bunun yolu da daha fazla savaş değil, müzakere, diplomasi." ifadelerini kullandı.

Savaşın ikinci boyutunun daha geniş bir jeopolitik zeminde gerçekleştiğini belirten Kalın, "Burada da Rusya ile Batı arasında farklı bir hesaplaşma, bir karşı karşıya gelme var." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİ

"Yunanistan meselesi son dönemde rahatsız edici dereceye geldi. Yunanistan, ABD'den aldığı destekle 'yangın söndürme tatbikatı' adı altında bir askeri tatbikat yapıyor. Yunanistan, Ukrayna olma yolunda mı? Bizi de Rusya kılıfına mı sokacaklar? Böyle mi düşünülüyor?" sorusu üzerine Kalın, Yunanistan'ın bir süredir Türkiye karşıtlığı bir proje yürüttüğünü, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın kendi güç ölçeği çerçevesinde Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağını yeniden tanımlaması gerektiğini vurgulayan Kalın, Yunanistan'ın bazı güçleri arkasına alarak, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirerek alabileceği mesafenin belli olduğunu kaydetti.

"ERDOĞAN, ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusu üzerine Kalın, şu yanıtı verdi:

"Şimdi, şu anda böyle bir siyasi zemin yok. Böyle bir arayışın içerisinde değiliz ama Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler, 'Diplomaside kapıyı kapatmak diye bir şey olmaz.' Kendisinin talimatlarıyla istihbarat başkanı görüşüyorlar, konu bazlı zaten görüşmeler yapıyorlar. Bunu kendisi de bir müddettir söylüyor. Bunun dışında kendisinin bize, 'siyasi kanaldan görüşmeler yapın.' tarzında bir talimatı olmadı ama onu bir ihtiyat kaydı olarak koydu. Yarın öbür gün ülkemizin çıkarları gerektirdiğinde belki bu görüşmede olabilir, olmayabilir ama şu anda hemen bugünden yarına böyle planlanmış bir şey yok. Bizim Suriye konusundaki bakış açımız da belli. Orada şeffaf, uluslararası hukuka uygun, kucaklayıcı ve kuşatıcı, seçim yapmak suretiyle bir hükümetin işbaşına gelmesi, bu iç savaşın sona erdirilmesi ve Suriye'de şartlar olgunlaştığı zaman da Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmesi. Bunu da Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yani gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yapmalarını sağlayacak çalışma devam ediyor."

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