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  • Ali Erbaş'tan itiraf: Topluyoruz, çarpıyoruz gençler camiye gelmiyor

Ali Erbaş'tan itiraf: Topluyoruz, çarpıyoruz gençler camiye gelmiyor

Tartışmalı fetvalar, lüks makam araçları ve devasa bütçesiyle Diyanet'in güvenilirliği sorgulanırken, Karaman’da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 27 milyon öğrencinin olduğu Türkiye’de Cuma namazlarına gelen öğrenci sayısının toplamda bir buçuk milyonu geçmediğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:54
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Dinin kullanılması ne kadar kötü bir şeymiş şimdi anladınız mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan itiraf: Gençler camiye gelmiyor

Ali Erbaş'tan itiraf: Topluyoruz, çarpıyoruz gençler camiye gelmiyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya tarafından karşılanan Erbaş, Mehmetçik ve çevik kuvvet polisleriyle yemek yedi.

Erbaş daha sonra Lütfi Elvan Kültür Merkezinde Karaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hafızlık icazet törenine katılarak konuşma düzenledi.

İbadetin önemini gençlere anlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, "Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor. Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 18,5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak?" diye dert yandı.

Yapılan son araştırmalarda deist bir dalganın hızla büyüdüğü çok kez Diyanet raporlarına yansırken Ali Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler hep birlikte hocalarımız, öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, anne babalar bu doğruları hep birlikte anlatacağız.
İşte o zaman biz sağlıklı bir toplum oluruz.
Namazsız Müslüman düşünülemez.
Eğer namaz ile aramız açıksa ne hafızlığın anlamı var ne başka şeylerin anlamı var.
Müslümanın hayatında namaz yoksa, onun dışında hiçbir şeyin anlamı yok.
Öyle bir namaz ki, o namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak.
Oruç bunun içindir. Zekat bunun içindir. Hac bunun içindir.
İyi insan olmak içindir. Şu nimetlere bir bakar mısınız?
Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aldığımız nefes, yediğimiz içtiğimiz yeşillikler, kainatın neresine baksak bir nimet.
Bunun için Allah'a bir ibadet, secde çok mu?"

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Tatar Osman
1.10.2022 11:14
Bir fransa büyük elçisi İstanbulu gezerken bir camide okunan kurandan etkilenmiş, durup sonuna kadar dinlemiş. Yanındakilere hocaya 10 altın verin demiş. 1 hafta sonra başka bir camide de okunan kuran  
 
Ayhan
1.10.2022 11:04
Sen bi ayril bakalim o koltuktan,belki cuma namazina giden genç sayisi çoğalir.ama dini bir meta olarak kullananlar için o koltuk çok tatli  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
1.10.2022 11:03
Sonuçlar değil Sebepler ortaya konulmalı sayın hocam.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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