Ali Erbaş'tan itiraf: Topluyoruz, çarpıyoruz gençler camiye gelmiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya tarafından karşılanan Erbaş, Mehmetçik ve çevik kuvvet polisleriyle yemek yedi.

Erbaş daha sonra Lütfi Elvan Kültür Merkezinde Karaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hafızlık icazet törenine katılarak konuşma düzenledi.

İbadetin önemini gençlere anlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, "Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor. Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 18,5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak?" diye dert yandı.

Yapılan son araştırmalarda deist bir dalganın hızla büyüdüğü çok kez Diyanet raporlarına yansırken Ali Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler hep birlikte hocalarımız, öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, anne babalar bu doğruları hep birlikte anlatacağız.

İşte o zaman biz sağlıklı bir toplum oluruz.

Namazsız Müslüman düşünülemez.

Eğer namaz ile aramız açıksa ne hafızlığın anlamı var ne başka şeylerin anlamı var.

Müslümanın hayatında namaz yoksa, onun dışında hiçbir şeyin anlamı yok.

Öyle bir namaz ki, o namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak.

Oruç bunun içindir. Zekat bunun içindir. Hac bunun içindir.

İyi insan olmak içindir. Şu nimetlere bir bakar mısınız?

Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aldığımız nefes, yediğimiz içtiğimiz yeşillikler, kainatın neresine baksak bir nimet.

Bunun için Allah'a bir ibadet, secde çok mu?"