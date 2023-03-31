Diyanet'ten milyonluk harcama. Bir günde 5 farklı ihale imzalandı

Dev bütçesi ve harcamaları nedeniyle sıkça tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, dikkat çeken bir harcamaya imza attı.

Başkanlık kameralar, fotoğraf makinaları, kurgu kartları ve tripodları da içeren teçhizat için 3 milyon TL'nin üstünde para harcadı. Başkanlık, bu harcamalar için bir günde beş farklı ihale sözleşme imzaladı.

BİR GÜNDE BEŞ FARKLI İHALE İMZALANDI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 24 Ocak'ta Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen beş farklı ihaleden ilki, “Beş adet sine kamera aksesuarlarından 12 adet alım” ihalesi oldu.

“Film kamerası” olarak anılan sine kameraların aksesuarları için öngörülen maliyetin çok üzerinde harcama yapıldı. Diyanet, 589 bin 639 TL’lik harcama öngördüğü aksesuarlar için 723 bin TL’ye imza attı.

İhalelerden ikincisi ise “13 parça yarı profesyonel kamera ve aksesuarları alım” ihalesi olarak kayıtlara geçti. İhale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedelinin, 722 bin 100 TL olduğu bildirildi.

Harcamada hız kesmeyen başkanlık, 24 Ocak günü saat 14.30’da ise 365 bin 240 TL harcayarak 17 adet fotoğraf makinesi, bir sine line kamera ve aksesuar satın aldı.

Başkanlığın yine 24 Ocak’ta dijital kurgu kartları, video çeviriciler ve kurgu yazılımları satan bir markanın ürünlerinden de toplam 18 adet alarak 559 bin 300 TL harcadığı belirtildi. Aynı gün yedi adet tripod, monitör ve objektif alımı karşılığında 687 bin TL harcama yapıldı.