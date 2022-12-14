﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır-Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C.'yi (6) taşıyan ambulans Murat M. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak devrildi, TIR da yön levhasına çarparak durabildi.

HASTA ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A., Mehmet B., Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Cennet C., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı. (DHA)