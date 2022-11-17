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  • Trafik magandası ambulansın önüne kırıp dakikalarca yol vermedi. Görüntüler yeniden gündeme geldi.

Trafik magandası ambulansın önüne kırıp dakikalarca yol vermedi. Görüntüler yeniden gündeme geldi.

Bir trafik magandasının ambulans şoförüne dakikalarca yol vermemesi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:40
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Trafik magandası ambulansın önüne kırıp dakikalarca geçmesine izin vermedi. Görüntüler yeniden gündeme geldi

Trafik magandası ambulansın önüne kırıp dakikalarca yol vermedi. Görüntüler yeniden gündeme geldi.
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Türkiye'de son günlerde hasta taşıyan ambulanslara keyfi olarak yol vermeyen otomobillerin sayısında artış yaşandı.

Yol boş olmasına rağmen ambulansın önüne kıran sürücüler yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünerek hemen ambulanstaki hastanın hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliklerine tehlikeye atıyorlar.

Her geçen gün bu kendini bilmezlerin sayısı artarken, cani sürücülerin görüntüleri de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Akıllarda ise, "Bu canilere kim dur diyecek?" sorusu kalıyor.

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Mustafa bey
17.11.2022 21:04
Bu işi sulandırılmış devlet arabaya el koy cinayete azmetmekten yargıla 5 yıl ver yatsin sen para cezası ile bırakırsan olacağı bu  
 
arif tarif
17.11.2022 20:52
inşallah ambulansa ihtiyaç duyduğunda senin gibi biri çıkar da yol vermez yoda geberirsin vicdan yoksunu yaratık  
 
NECİP
17.11.2022 20:47
İç işleri bakanı derhal istifa etmeli üçtane magandanın hakkından gelemiyorsa görevi yapana bırakacak unut mayın vatandaşın vergileri ile maaş alıyorsunuz.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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