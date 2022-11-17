Trafik magandası ambulansın önüne kırıp dakikalarca yol vermedi. Görüntüler yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de son günlerde hasta taşıyan ambulanslara keyfi olarak yol vermeyen otomobillerin sayısında artış yaşandı.

Yol boş olmasına rağmen ambulansın önüne kıran sürücüler yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünerek hemen ambulanstaki hastanın hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliklerine tehlikeye atıyorlar.

Her geçen gün bu kendini bilmezlerin sayısı artarken, cani sürücülerin görüntüleri de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Akıllarda ise, "Bu canilere kim dur diyecek?" sorusu kalıyor.