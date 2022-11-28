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Patlayıcı ve yanıcıları ambulans şoförleri sokmuş. Kimin aklına gelirdi ki

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan patlayıcı ve yanıcıların ambulans şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı tespit edildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 02:32
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Kimin aklına gelirdi ki. Patlayıcı ve yanıcıları ambulans şoförleri sokmuş.

Patlayıcı ve yanıcıları ambulans şoförleri sokmuş. Kimin aklına gelirdi ki
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İzmir Valiliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiği ve yaralanmasına neden olduğu, Çakır'ın hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

PATLAYICI VE YANICILARI ÖZEL AMBULANS ŞOFÖRLERİ BIRAKMIŞ

Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığının belirlendiği ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarların tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları aktarıldı.

Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (AA)

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Asi
28.11.2022 10:53
Serbest kalır  
 
Yurttas
28.11.2022 10:46
Deniz Uğur kimin düşünerek bu satırları yazdın, yazdiklarinin tamamini bir başkasının ağzından duymuştuk.  
 
Hamit Seki
28.11.2022 10:14
Stadın güvenliği sadece maç oynanacağı zamanlarda mı sağlanıyor, hergün denetlenmeli ve güvenlik önlemleri arttırılmalıdır. Ama bu ortamda kime neye güveneceksin, kulüplere maddi destek şart.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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