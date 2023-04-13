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  • Oyuncu Tuba Ünsal Bali adasında villa alacak. Kazandığını gayrimenkule yatırıyor

Oyuncu Tuba Ünsal Bali adasında villa alacak. Kazandığını gayrimenkule yatırıyor

Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan oyuncu Tuba Ünsal, bugüne dek yer aldığı proje ve reklamlardan kazandıklarıyla yatırım yapıyor.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:57
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Oyuncu Tuba Ünsal Bali adasında villa almaya hazırlanıyor.

Oyuncu Tuba Ünsal Bali adasında villa alacak. Kazandığını gayrimenkule yatırıyor
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İstanbul ve Bodrum'da gayrimenkulleri olan Tuba Ünsal'ın yatırımları sınırları aştı. 2018'de İstanbul Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan güzel oyuncunun, İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.

Şimdilerde sosyetik sevgilisi Serdar Turan'la Bali'de tatilde olan Tuba Ünsal, birçok ünlü gibi buraya yatırım yapmak için kolları sıvadı

Bali'de de evi olacak

Egzotik adanın güneyinde yer alan Canggu bölgesinden klasik Bali tarzı villalar bakan Tuba Ünsal, söylenenlere göre gözüne iki odalı bir evi kestirdi. Ünsal buradaki evi alıp, kiraya vermeyi hedefliyor.

 

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