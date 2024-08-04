Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteyen Haniye için yas ilan ettiler!

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da!

İsrail 1 taşla 3 kuş vuruyor!

Dün Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye, Kerkük ve Musul gibi Türkmen şehirleri nasıl Türkmensizleştirildiyse bugün Suriye’nin kuzeyi hem Arapsızlaştırıldı hem de Türkiye’nin demografik yapısı bozuluyor!

Hem intikam alınıyor hem gözdağı veriliyor hem de gözler başka yöne çevriliyor!

Peki Haniye’nin öldürülmesi sonrası Türkiye’de neler oldu dersiniz?

34 askerimiz şehit olduğunda bırakın yas ilan etmeyi, şehit edenlerin kapısında dakikalarca bekletilenler Hamas lideri için 1 günlük yas ilan etti!

Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve beraberliği için şehit düşen askerlerimiz için yarıya indirilmeyen bayraklar yarıya indi!

Hatta ve hatta Haniye ile ilgili paylaşımları engelliyor iddiasıyla İnstagram’ı yasakladılar yahu!

Yasakladılar yasaklamasına ama yasakladıkları İnstagram’da VPN ile paylaşım yapmayı da ihmal etmediler!

Peki kim bu İsmail Haniye?

Bebek katili Abdullah Öcalan için “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen, PKK’lılarla dağda fotoğraf çektiren, PKK’lı cenazelerinde gezen Selahattin Demirtaş’ın elini sıkan adamdır Haniye!

Sırf elini sıkması, görüşmesi bile kim olduğunu göstermesine rağmen, söyledikleri de dikkat çekici Haniye’nin!

Sene 2012!

İsmail Haniye, Türkiye’ye geliyor!

Türkiye ziyaretinde dönemin BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüyor!

Filistin ve Kürt sorununun çözümünü konuşuyor!

Görüşmede Demirtaş, “Biz Filistin’in özgürlüğünü görmek isteriz” diyerek Filistin’in haklı mücadelelerine destek verdiklerini belirtiyor!

Buna karşılık Haniye de, “Biz de Diyarbakır’ın özgür olmasını görmek isteriz” diyor ve ekliyor:

“Selahaddin’i El kurdi. (Kürt Selahattin) Kudüs yeni Selahaddin’ini bekliyor, tekrar bir kurtarıcı bekliyor”

Haniye ayrıca Mavi Marmara gemisinde yaşamını yitirenler arasında bir Diyarbakırlının da olduğuna dikkati çekerek, “Kanımız kanınızdır, şehidiniz şehidimizdir. Boynumuzda bir borçtur” ifadelerini kullanıyor!

Bu görüşme o dönem gazetelere böyle yansıyor!

Haniye sonrasında açıklama yapıyor ve diyor ki;

“Ankara’da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye’nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır”

“BDP'li ve diğer partili yetkilileri ile ziyaretimiz esnasında bütün konuşmalarımız Filistin, Gazze kuşatması, Filistinli gruplar arasındaki görüşmeler ve Kudüs'ün geleceğini üzerine olmuştur”

Zaten söylediği iddia edilen sözler de Kudüs’ün geleceğiyle ilgili değil mi?

“Kudüs yeni Selahaddin’ini bekliyor, tekrar bir kurtarıcı bekliyor”

Bu cümle nereyle ilgili Şanghay’la mı ilgili

Gazze kuşatması üzerine konuştuk diyor!

Eeee tamam, Mavi Marmara gemisinde yaşamını yitirenler arasında bir Diyarbakırlının da olduğuna dikkati çekerek, “Kanımız kanınızdır, şehidiniz şehidimizdir.

Boynumuzda bir borçtur” ifadelerini kullanması Soçi’yle mi ilgili?

Mavi Marmara’da ölen Diyarbakırlı Ali Haydar Bengi değil mi?

Zaten o dönem bu yöndeki haberlere ne yasak geliyor ne bir tekzip ne bir şey!

“Evet, bunları konuştuk” diyecek hali yok ya iki tarafında!

Demirtaş’la Haniye arasındaki ilişki Demirtaş’ın Haniye’nin ölümü sonrası yayınladığı taziye mesajında gizli değil mi?

“Zulme karşı direnişle geçirilmiş, her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı’nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır”

Filistin halkının lideri ama Katar’da ikamet ediyor!

Katar’da defnediliyor!

Bu nasıl liderlikse askeri kanadı Filistin’de savaştırıyorlar, siyasi kanat ise Katar’dan olanları izliyor!

Kısacası “Siz ölün, zafer olursa geliriz biz” diyorlar!

Akıl sır ermeyecek şekilde, İsrail’e karşı gerçekleştirdikleri saldırı, Filistin’de şu an 40 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu!

İsrail’in eline verdikleri fırsat yetmiyormuş gibi “Filistin halkı” için savaştıklarını iddia eden kadrolar Katar’dan olanları izliyor!

Kurtuluş Savaşı’nda vatan toprağı için savaşan Kuvayi- Milliye ile aynı tutulan kadrolara bakın!

“Filistin halkı için savaşıyoruz” diyenler savaşı başka ülkeden yönetiyor!