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Bir Küçük Gün Işığı'na flaş transfer. Dizide tüm dengeler değişiyor

atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’na sürpriz bir isim katıldı. El Turco dizisinin Burapeşte çekimlerini tamamlayan Armağan Oğuz, diziye Sinan karakteriyle dahil oldu. 

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:56
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Dizide tüm dengeler değişiyor! Bir Küçük Gün Işığı'na flaş transfer

Bir Küçük Gün Işığı'na flaş transfer. Dizide tüm dengeler değişiyor
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NGM imzalı "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinin kadrosuna çok iddialı bir isim katılıyor.

“Bir Küçük Gün Işığı” dizisi pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. NGM’nin imza attığı projenin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Geçen haftalarda Can Yaman’lı El Turco dizisinin Burapeşte çekimlerini tamamlayan Armağan Oğuz “Bir Küçük Gün Işığı’nın ekibine katıldı. Başarılı oyuncu diziye Sinan karakteriyle dahil oluyor.
 

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