'Aile' dizisi Rusya'da yayınlanmaya başladı

Salı akşamları Show TV'de izleyiciyle buluşan ve Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi şimdiden yurt dışına açıldı.

Dizi Rusya’nın en büyük dijital platformlarından biri olan IVI’de yayınlanmaya başladı. Aile Семья adıyla yayınlanıyor.

SENARİSTİNE ÜNLÜ PROFESÖRDEN TEBRİK MESAJI

Öte yandan Aile dizisinin senaristi Hakan Bonomo akademik çevrelerin de takdirini kazandı.

Aile ilişkilerini çarpıcı bir dille ele alan dizinin başarılı senaristi Hakan Bonomo’ya Prof. Dr. Tarık Tuncay’dan tebrik mesajı geldi.

Tuncay, Hakan Bonomo’yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda “Aile toksik aile dinamiklerini, içindeki karmaşık psikolojik yaşantıları gerçekçi ve cesur bir dille ele alıyor. Yıllardır aile ve evlilik danışmanlığı programlarında, çocuk koruma alanında çalışan bizlerin topluma anlatmaya çalıştıklarımızı ustalıkla resmediyor” dedi.