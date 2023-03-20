20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Aile' dizisi Rusya'da yayınlanmaya başladı

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı “Aile” dizisi Rusya’nın en büyük dijital platformlarından biri olan IVI’de yayınlanmaya başladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:04
Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren ''Aile'' dizisi Rusya'da

'Aile' dizisi Rusya'da yayınlanmaya başladı
+
Aa
-

Salı akşamları Show TV'de izleyiciyle buluşan ve Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi şimdiden yurt dışına açıldı.

Dizi Rusya’nın en büyük dijital platformlarından biri olan IVI’de yayınlanmaya başladı. Aile Семья adıyla yayınlanıyor.

SENARİSTİNE ÜNLÜ PROFESÖRDEN TEBRİK MESAJI

Öte yandan Aile dizisinin senaristi Hakan Bonomo akademik çevrelerin de takdirini kazandı.

Aile ilişkilerini çarpıcı bir dille ele alan dizinin başarılı senaristi Hakan Bonomo’ya Prof. Dr. Tarık Tuncay’dan tebrik mesajı geldi.

Tuncay, Hakan Bonomo’yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda “Aile toksik aile dinamiklerini, içindeki karmaşık psikolojik yaşantıları gerçekçi ve cesur bir dille ele alıyor. Yıllardır aile ve evlilik danışmanlığı programlarında, çocuk koruma alanında çalışan bizlerin topluma anlatmaya çalıştıklarımızı ustalıkla resmediyor” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.