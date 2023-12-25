Djiku Icardi görüntüsünü BeIN Sports neden ekrana getiremedi. Büyük rezaleti Gürel Yurttaş ortaya çıkardı

Yaklaşık 9 yıl Digitürk'te Lig TV'de çalıştım. Sonradan Katarlılar adını Beinsports yaptılar.

Beinsports adını aldıktan sonra hızla kalitesinin de değerinin de düştüğünü artık herkes biliyor.

Milyar dolarlık şirketti, ne hale geldi.

Çoğu yerde olduğu gibi orada da liyakatsiz insanları göreve getirmenin sonucu bu.

Naklen yayın ihalesi parasının bu kadar düşmesinin de.

O kadar heyecan dolu ve tempoluydu ki o dönem, öyle böyle değil.

Bir anı anlatayım size.

Beşiktaş'ın bir kupa maçı. Nouma gol attıktan sonra kenara koştu ve Lucescu'nun elini öptü. Kupa maçlarını o dönem yayınlayan kuruluşun spikeri bunu anlattı ama görüntü bir türlü ekrana gelmedi, getirilemedi.

Telefonum çaldı. Şansal abi (Büyüka) arıyor.

"Kardeşim" dedi, "Çabuk ara Musa'yı (Çözen) bu görüntüyü ekrana getirsin!"

Musa Çözen maç yayınlarının efsane yönetmeni.

Dedim ki;

"Abi maç bizde değil ki. Kupa maçı bu."

Şansal abideki heyecanı görüyor musunuz?

Lig TV'yi Lig TV yapan özellik işte buydu.

Çok üzüldü. Üzülmesinin nedeni rakip kanal da olsa yayının kötü olmasındandı.

Şimdi diyeceğim odur ki;

Canlı yayında spiker önemlidir. Kamera sayısı kadar kameramanın kendisi de çok önemlidir. Teknik ekiptekiler önemlidir. Kablo çeken kişi bile önemlidir. İçerde çalışan da.

En önemlisi ise yönetmendir.

Yönetmen girdiği rejide onca kamera çekimine anında bakarken sürekli talimat yağdırır. Onun talimatıyla seçtiği kameranın görüntüsünü evdeki televizyonlara yansır işte.

Bağırır, çağırır!

Sanırsınız ki içeride kavga çıkmıştır.

Oysa çalışma yöntemi budur.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en önemli görüntüsü olan Djiku-Icardi mücadelesiydi. Ancak bu görüntü ekranlara net olarak gelemedi.

Güntekin Onay da konuyu anlatırken yönetmenin yabancı olduğunu söyledi.

Yabancı bir yönetmen kaçırmış görüntüyü yani.

Düşünebiliyor musunuz; maçları yabancı yönetmen yönetiyor. Daha doğrusu yönetemiyor.

Maçların efsane yönetmeni Musa Çözen'i aradım. Dedi ki;

"Olay topsuz alanda. Yönetmen görüntüyü kaçırabilir. Ama bunun önemli olduğunu anlaması gerekirdi. Kale içinde filelerde bir kamera var. Oradaki görüntüyü büyüterek hemen pozisyonun peşinden ekrana getirebilirdi. Ama asıl ben yönetmene notumu nerede verdim biliyor musun? Fenerbahçeli Szymanski kaleye şut attıktan sonra görüntüsü yakından ekrana geldi. Ağzında tükürüğünü toparlıyor. Tükürecek. Çık oradan kardeşim. Çık. Çıkmadı. O tükürme görüntüsünü ekrana getirdi. Orada anladım. Maçlarda yabancı yönetmen olur mu?"

Ben de soruyorum, olur mu?

Olursa böyle olur işte.

Rezalettir bu.

Bakın... Benden söylemesi. Ne kadar paranız olursa olsun. İşi bilmeyene verirseniz ya da yabancıya böyle olur işte.

Bir de tavsiye.

Musa Çözen burada. İsterseniz telefonunu veririm. Arayın.

En azından bir ders verir size.

Verir de belki bundan sonra doğru dürüst çekim yapıp döndürebilirsiniz Beinsports'u Lig TV günlerine!