Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında, 4. tur maçları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kariyerindeki 24 grand slam şampiyonluğundan 10'unu Avustralya Açık'ta elde etmiş bir isim olarak sahnedeydi. Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tek erkekler kategorisinde, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı 3-1'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu maçın sonucuyla birlikte turnuvadaki rekabet ve çekişme daha da arttı.