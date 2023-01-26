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Sakaryaspor'a Ukrayna'dan transfer

Sakaryaspor, Ukraynalı futbolcu Grechyshkin'i kadrosuna kattı

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 20:58
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Dmytro Grechyshkin Sakaryaspor'da

Sakaryaspor'a Ukrayna'dan transfer
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

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