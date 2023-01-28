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Sakaryaspor Tuzla'yı 90+4'te vurdu

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, Tuzlaspor'u deplasmanda yendi

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:13
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Tuzlaspor-Sakaryaspor: 5 gollü maç

Sakaryaspor Tuzla'yı 90+4'te vurdu
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 34'e çıkardı. Son 7 maçta 6. yenilgisini yaşayan Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, Muhammed Bayır, Imbula, Rotman, Yahaya (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Erol Can Akdağ (Dk. 90+3 İsmail Konuk), Nzuzi Mata (Dk. 79 Ozan Papaker), Adeniyi (Dk. 78 Kone)

Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, İbrahim Has (Dk. 63 Milosevic), Roshi (Dk. 80 Dimitrov), Hakan Yavuz (Dk. 63 Mehmet Akyüz), Nalepa, Burak Süleyman, Kasongo

Goller: Dk. 39 Donkor, Dk. 71 Kasongo, Dk. 90+4 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 45+3 Imbula (Penaltıdan), Dk. 52 Adeniyi (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 64 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 24 Hakan Yavuz, Dk. 32 İbrahim Has (Sakaryaspor)

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