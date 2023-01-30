30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok! DNA test sonucu negatif çıkmıştı

Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok! DNA test sonucu negatif çıkmıştı

22 yaşındaki Seyid isimli bir genç, şarkıcı Doğuş'un babası olduğunu iddia edince ünlü şarkıcı Azerbaycan’da DNA testi vermişti. Seyid, bu kez Doğuş'un eşi Xoşqədəm Hidayətqızı'nın DNA sonuçları ile oynadığını öne sürdü. İddialar üzerine Doğuş, Türkiye'ye gelerek ikinci kez DNA testi verecek.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:26
Takip Et

DNA test sonucu negatif çıkmıştı. Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok

Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok! DNA test sonucu negatif çıkmıştı
+
Aa
-

Şarkıcı Doğuş, 2006 yılında evlendiği Şeyma Uygun ile 2009 yılında ayrıldı. 2014'te Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturan ünlü ismin, bu evlilikten Arda ve Arın adında iki tane oğlu oldu. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, uzun zamandır ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyor.

BABALIK DAVASI EŞİYLE ARASINI AÇTI

Onur Akay, 22 yaşındaki bir kişinin, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdiğini belirtmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sorun yaşamıştı.

Seyid isimli 22 yaşındaki gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.

Doğuş, Seyid isimli 22 yaşındaki bir gencin kendisini gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkeme vermesinin ardından DNA örneği vermişti. DNA sonuçlarının henüz çıkmadığını duyuran Doğuş, konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai’deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan’daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair. Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum.''

DNA SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Doğuş'un büyük bir merakla beklediği test nihayet sonuçlandı. DNA sonuçlarının negatif çıkmasıyla rahatlayan Doğuş ikinci bir şok yaşadı. 22 yaşındaki genç, Doğuş'un eşinin DNA sonuçları ile oynadığını iddia ederek Azerbaycan'da yapılan DNA testine itirazda bulundu.

Canlı yayına bağlanan Seyid, "Hoşgedem Hidayetkızı DNA sonuçları ile oynadı. Ben oradaki DNA sonucunu kabul etmiyorum. Türkiye'deki hastanelerde yapılmasını talep ediyorum. Ben babamın Doğuş olduğunu biliyorum." dedi.

DOĞUŞ TEST VERMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Şarkıcı Doğuş ise Türkiye'ye gelerek ikinci kez babalık testi için örnek vereceğini söyledi. Şimdi herkes merakla Türkiye'de yapılacak olan ikinci DNA sonucu bekliyor.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.