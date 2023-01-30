Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok! DNA test sonucu negatif çıkmıştı

Şarkıcı Doğuş, 2006 yılında evlendiği Şeyma Uygun ile 2009 yılında ayrıldı. 2014'te Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturan ünlü ismin, bu evlilikten Arda ve Arın adında iki tane oğlu oldu. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, uzun zamandır ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyor.

BABALIK DAVASI EŞİYLE ARASINI AÇTI

Onur Akay, 22 yaşındaki bir kişinin, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdiğini belirtmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sorun yaşamıştı.

Seyid isimli 22 yaşındaki gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.

Doğuş, Seyid isimli 22 yaşındaki bir gencin kendisini gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkeme vermesinin ardından DNA örneği vermişti. DNA sonuçlarının henüz çıkmadığını duyuran Doğuş, konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai’deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan’daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair. Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum.''

DNA SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Doğuş'un büyük bir merakla beklediği test nihayet sonuçlandı. DNA sonuçlarının negatif çıkmasıyla rahatlayan Doğuş ikinci bir şok yaşadı. 22 yaşındaki genç, Doğuş'un eşinin DNA sonuçları ile oynadığını iddia ederek Azerbaycan'da yapılan DNA testine itirazda bulundu.

Canlı yayına bağlanan Seyid, "Hoşgedem Hidayetkızı DNA sonuçları ile oynadı. Ben oradaki DNA sonucunu kabul etmiyorum. Türkiye'deki hastanelerde yapılmasını talep ediyorum. Ben babamın Doğuş olduğunu biliyorum." dedi.

DOĞUŞ TEST VERMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Şarkıcı Doğuş ise Türkiye'ye gelerek ikinci kez babalık testi için örnek vereceğini söyledi. Şimdi herkes merakla Türkiye'de yapılacak olan ikinci DNA sonucu bekliyor.