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Şarkıcı Doğuş'a babalık davası

2014 yılında Azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendikten sonra hayatını Azerbaycan'da sürdüren ve asıl adı Orhan Baltacı olan iki çocuk babası 48 yaşındaki şarkıcı Doğuş’a babalık davası açıldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:09
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Şarkıcı Doğuş'a babalık davası açıldı

Şarkıcı Doğuş'a babalık davası
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Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.

 

Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran şarkıcı, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösterdi.

EŞİ İLE ARASI BOZULDU

Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi. Şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile arasının bozulduğu öğrenildi.
 

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