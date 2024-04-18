CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira
Yıllar sonra Kastamonu’ya kazanan CHP’li Hasan Baltacı belediyenin kasasından her yıl 3 gazeteye 426 bin 230 lira abonelik parası ödendiğini açıkladı. 5 yılda ödenen miktar ise 2 milyon 130 bin lira…

Daha önce makamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmasıyla gündeme gelen CHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden ödenen Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetesi aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Baltacı, bu 3 gazetenin aboneliğine yılda 426 bin 230 TL ödendiğini duyurdu.

Geçen dönemin MHP'li belediye başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ardından 31 Mart seçimlerinde başkanlık yarışını kazanan Baltacı, sosyal medya hesabından belediyenin abone olduğu 3 ulusal gazetenin aboneliklerinin sonlandırıldığını açıkladı.

YEREL BASIN DA İNCELEMEDE

X'teki paylaşımında "Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer veren Baltacı, belediyenin yerel basın aboneliklerinin de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alındığını açıkladı.

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