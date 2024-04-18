CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira

Yıllar sonra Kastamonu’ya kazanan CHP’li Hasan Baltacı belediyenin kasasından her yıl 3 gazeteye 426 bin 230 lira abonelik parası ödendiğini açıkladı. 5 yılda ödenen miktar ise 2 milyon 130 bin lira…