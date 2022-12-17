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Büyükçekmece'de doğal gaz yangını

Büyükçekmece'de çalışma sırasında hasar gören doğal gaz kutusunda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı yüzünden bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapattı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:12
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Doğal gaz kutusunda yangın çıktı

Büyükçekmece'de doğal gaz yangını
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Güzelce Mahallesi Şükran 1 Sokak'taki bir eve doğal gaz hattı çekmek için çalışma yapılırken doğal gaz kutusunun hasar görmesiyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

HASAR GÖREN KUTU DEĞİŞTİRİLDİ

Ekiplerce hatta verilen doğal gaz kesilerek, hasar gören kutu yenisiyle değiştirildi.

Olayın ardından etrafa yayılan gaz kokusu nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

Sokak sakini İhsan Yılmaz, olay sırasında evinde bulunduğunu belirterek, çok korktuklarını söyledi. (AA)

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