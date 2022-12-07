Üç Suriyeli işçiyi yakarak öldüren Kemal Korukmaz deli görünmek için verdiği ifadeler ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre; Sanığın, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporunda cezai ehliyetinin de tam olduğu belirtildi.

Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde şans oyunları bayisi işleten bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasp edip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı.

Cami tuvaletinde kıyafet değiştirmiş

3 Suriyeli işçinin öldüğü olayda savcılık, soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, yangının tedbirsizlik sonucu çıktığı değerlendirilerek bu yönde soruşturmanın ilerlediği sırada tanık olarak beyanlarına başvurulan iş yeri çalışanlarının, Korukmaz'ın daha önce işletmelerinde çalıştığını ve olay tarihinde de işletmeye geldiğini, tedirgin tavırlar sergilediğini ve aynı zamanda şüphelinin geldiği saate denk gelecek şekilde elektrik kesintisi olduğunu beyan etmeleri üzerine soruşturmanın genişletildiği belirtildi. İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Kemal Korukmaz'a ait aracın olay tarihi ve saatiyle uyuşur bir şekilde olay yeri civarında tespit edildiğine vurgu yapıldı. Korukmaz'ın, olay yerine yakın mesafedeki Hacı Yeniler Camii tuvaletinde kıyafet değiştirdiği, içeri girerken elinde ağır olduğu değerlendirilen çuval olduğunun altı çizildi. Korukmaz'ın bu çuval ile dışarı çıktığı ve yangının başlamasından sonra ise elinde boş çuval ile tekrar aynı camii tuvaletine gelip, kıyafet değişikliği yapıp aracı ile uzaklaştığının tespit edildiği iddianamede yer aldı.

“Arabama notlar bırakıldı”

Kemal Korukmaz'ın 29 Kasım 2021 tarihinde başka bir mevkide yağma olayına karışması üzerine yakalandığı ve sorgusunda geçmiş dönemde bir cinayet olayına karıştığını söylediğinin altı çizildi. İddianamede Korukmaz'ın ifadeleri de yer aldı. Korukmaz'ın askere gitmeden önce beton firmasında çalıştığını, kimi zaman sigortalarının yapıldığını, askerdeyken komutanı tarafından JİTEM'de görevlendirildiğini, birçok operasyona katıldığını söylediği de yer aldı.

Korukmaz'ın askerden döndükten sonra aynı firmada ara ara çalışmaya devam ettiğini söylediği, ancak ucuz iş gücü olarak Suriyeli göçmenlerin işletmede çalıştırılması nedeniyle sigortası yatırılmadığı için bahse konu işletmede çalışmayı bıraktığını söylediği de iddianamede yer buldu.

Kemal Korukmaz, olay tarihinden 1 yıl kadar önce kapılarını açık bıraktığı arabasına sigara kutusu içerisinde notlar bırakılmaya başlandığını, bu notlarda 'Vatana ne yapabilirsin, borcun henüz bitmedi', 'Göreve devam' ve son olarak da 'Göreve başla temizlik yap' yazdığını ve son gelen nottan sonra temizlikten kastın Suriyeliler olduğunu düşünmeye başladığı yönünde ifade verdiği belirtildi.

“Tanınmamak için montunu ters giymiş”

Korukmaz'ın ifadesinde 16 Kasım 2021'de mide rahatsızlığı sebebiyle tedavi olduktan sonra kendisine gönderilen notlar nedeniyle uzun zamandır düşündüğü temizlik planını uygulamaya karar verdiği, Hacı Yeniler Cami tuvaletine girip tanınmamak maksadıyla montunu ters giydiğini söylediği belirtildi. Kemal Korukmaz'ın sorgusundan özetle, aracının arkasındaki 5 litrelik benzin bidonunu çuvala koyup bununla birlikte şantiye içerisinde bulunan Suriyelilerin kaldığı barakaya girdiği ve benzini odaya döktükten sonra bir bez parçasını benzine bulayıp kapıyı kapattığı, ardından da söz konusu bez parçasını tutuşturup kapı altından içeriye ittiği belirtildi. Yangın başladıktan sonra Korukmaz'ın olay yerinden ayrılıp tekrar cami tuvaletine gittiğini ve olay yerinde bıraktığı benzin bidonu nedeniyle yanında boş kalan çuvala montunu koyduktan sonra aracı ile olay yerinden uzaklaştığını söylediği de yine iddianamede yer buldu. Korukmaz'ın yangını Suriyelilerin içeriden çıkabileceği şekilde tasarladığını, amacının göz dağı vermek olduğunu, ölenlerin neden içeriden çıkamadığını anlamadığını ifade edip, suçunu dolaylı yoldan kabul ettiği de kaydedildi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

İncelenen kamera kayıtlarında Kemal Korukmaz'ın şantiyeye geldiği sırada yangının çıkması anında elektriklerin şartel indirilerek kesilmesinin de olaya müdahaleyi ve görüntü alınmasını engellemek maksadıyla kendi tarafından yapıldığının değerlendirildiği, ancak elektrik panosu üzerinde vücut izi tespit edilemediğine vurgu yapıldı. Korukmaz'ın cezaevinden suçsuz olduğuna dair dilekçeler gönderdiği, bu dilekçelerde ailesinin kendisini istememesi nedeniyle gözaltında olayı kurgu olarak anlattığını söylediği belirtildi.

Akıl sağlığı yerindeymiş

Kemal Korukmaz'ın hal, hareket ve beyanlarından yola çıkılarak duyulan şüphe üzerine Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor aldırıldığı, bu sanığın üzerine atılı suçlarla alakalı olarak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun oy birliğiyle karar verildiğine vurgu yapıldı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kemal Korukmaz'ın olay tarihinde bir yıllık süreye yayılan bir plan dahilinde 3 kişiyi konakladıkları şantiyedeki yapıyı uyudukları sırada ateşe vererek öldürme kastıyla yangın çıkardığını belirtti. Savcı, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğüne de kanaat getirdi. İddianamede Kemal Korukmaz için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Korukmaz'ın ayrıca taksirle yakarak mala zarar verme suçundan da 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.