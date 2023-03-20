Avrupa'da doğal gaz fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. Binali Yıldırım Avrupalılara ‘Gelin kışı Türkiye’de geçirelim’ çağrısı yapmıştı

AA’da yer alan habere göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Nisan vadeli gaz kontrat, bugün megavatsaat başına 43,8 eurodan işleme açıldı.



Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39,8 euroya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



40 EURO SEVİYESİNDE

Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5,91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor.



Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.



DÜŞÜK GAZ TÜKETİMİNİN DEPOLARI DOLDURDU

Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55,7 seviyesini buldu.



Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı enerji krizi öncesinde 20 euronun altında seyrediyordu. Gaz fiyatları geçen yılın ağustos ayında 348,8 euroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.



BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geçtiğimiz eylül ayında enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye’ye davet ederek, “Kapı açıksa ceza yazıyorlar. Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek’ diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye’de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur.” ifadelerini kullanmıştı.



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