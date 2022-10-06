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Cildin en büyük düşmanı olduğu ortaya çıktı. Faydasının saymakla bitmediğine inanılıyordu

Cilt için kullandığımız yararlı olarak bildiğimiz doğal yağların zararlı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:03
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Doğal yağların cilde faydasının saymakla bitmediğine inanılıyordu. Cildin en büyük düşmanı olduğu ortaya çıktı

Cildin en büyük düşmanı olduğu ortaya çıktı. Faydasının saymakla bitmediğine inanılıyordu
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Eski çağlardan beri kraliçeler, sultanlar, güzelliğiyle ünlü kadınlar çiçeklerden elde edilen ve cildi besleyen yağlar sayesinde yıllara meydan okudukları iddia edilmişti.

Her bitkisel yağ yüze sürülmeyeceği ve yanlış kullanıldığında içeriğinin faydalı dahi olsa gözenekleri tıkayabileceği ve cilt lekelerine ve akneye neden olabileceği bildirildi.

Cilt bakımından yağların yerinin oldukça önemli olduğu ifade edildi. Cilt tipinize uygun yağı seçmeden önce cildinizi çok iyi tanımalı ve cildin isteklerine göre uygun bakıma yönelmeniz gerektiği vurgulandı.

YAĞLAR VE CİLT BAKIMI KONUSUNDAKİ DETAYLAR…

Doğal yağlar gözenekleri tıkayarak sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt problemlerine neden oluyor. Çok faydalı olarak düşündüğünüz doğal yağlar, yanlış uygulandığında cildinize ciddi zararlar da verebileceği ortaya çıktı.
Bu yağların gözeneklerde tıkanma ve sivilcelenmeye de neden olabileceğinin açıklanması dikkat çekti.

SAKIN YANLIŞ KULLANMAYIN CİLDİN DÜŞMANI

Parfüm ve makyaj ürünlerinin de içerisinde bulunan uçucu yağların cildi direkt uygulandığında ciddi hasarlara neden olabileceğinin ortaya çıkması korkuttu.

Cildi rahatlattığı ve sivilce, akne gibi cilt problemlerine karşı çok iyi geldiği uçucu yağların ifade ediliyordu. Bu uçucu yağların cildin en büyük düşmanı olduğu bildirildi. Çok kokulu lavanta, gül gibi bitkilerin çiçeklerinden ve yapraklarından elde edilen uçucu yağlar çok yüksek konsantrasyonda etken madde içerdiği için genellikle masaj yağları olarak kullanılması dikkat çekti.

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