Şarkıcı Yılmaz Morgül yılbaşında kara haberi aldı. Annesi vefat etti

Şarkıcı Yılmaz Morgül’ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül yılbaşı gecesinde vefat etti.

Morgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. 1 Ocak 2023’te Beykoz Merkez Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı’na defnedilecektir. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.