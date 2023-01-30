Yılmaz Morgül’den üzen haber. Annesinin vefatıyla sarsılmıştı

Şarkıcı Yılmaz Morgül, hastanelik oldu. Şarkıcı Pelin Suade, Morgül'ü hastaneye götürdü.

"YOĞUN ÇALIŞMAKTAN VÜCUDU BİTAP DÜŞTÜ"

Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suade şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi" dedi.

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesi vefat etmişti.

Ünlü sanatçı acı haberi, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla duyurmuştu.

