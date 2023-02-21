21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yılmaz Morgül depremzedeler için mekan sahiplerine şart koştu

Yılmaz Morgül depremzedeler için mekan sahiplerine şart koştu

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu. Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gören Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:48
Takip Et

Yılmaz Morgül depremzedeler için harekete geçti! Mekan sahiplerine şart koştu

Yılmaz Morgül depremzedeler için mekan sahiplerine şart koştu
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını bir nebze de sarabilmek için harekete geçti.

Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gören Yılmaz Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı.
Yılmaz Morgül 24 Şubat’ta Brüksel’de, 28 Şubat’ta Antalya’da, 3 Mart’ta Akçay’da ve 4 Mart’ta Denizli’deki konser verecek.

Annesinin ölümünden ve yaşanan deprem felaketinden sonra ünlü sanatçının psikolojik destek almaya başladığı öğrenilmişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
2
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
6
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
7
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.