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Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Ege'de fırtına beklenirken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda ile sağanak yağış vuracak.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:25
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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak göz gözü görmeyecek. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı

Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Burdur’un doğusu, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Kuzey Ege’de rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege’de rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın; Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli’ne yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı.

 

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