Arda Güler Ancelotti'ye cevabını verdi. İlk 11 çıktığı maçta golünü attı

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve bunu ligde ilk kez yaşadı.

ARDA'DAN GOL GELDİ!

Real Madrid, Real Sociedad karşısında Arda Güler'in 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Tchouameni, sağdan ceza sahasına doğru hareketlenen Carvajal'e doğru uzun bir top attı.

Carvajal topu kontrol eder etmez topu ceza sahası arkasına doğru kesti.

O noktaya iyi hareketlenen Arda Güler, sol ayak içiyle vuruşunu yaptı.

Top kaleci Remiro'nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu.

Mücadelenin ilk yarısı Arda Güler'in golüyle 1-0 tamamlandı.