Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi

Züleyha Öncü
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Adana Demirspor galibiyeti sonrası bir kısım Fenerbahçeliler Galatasaraylılardan daha çok sevindi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele etti.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1’de Mauro Icardi attı.

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Bu galibiyet ile 93 puana yükselen Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 7 puan önüne geçerek Süper Lig’de liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarı 3 puana sevinirken sarı-kırmızılılara bahis oynayan Fenerbahçeliler onlardan daha fazla sevindi.

Mücadele öncesinde legal ve illegal yollardan bu maça para yatıran Fenerbahçeliler Galatasaray’ın maçı kazanacağına bahis oynadı.

Fenerbahçe taraftarının bu hamlesi sonrası sadece bir legal bahis sitesinde Galatasaray maçına 100 milyon euro bahis oynandı.

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Taraftarların ezeli rakiplerinin maçı kazanacağına dair bahis oynamasında ise iddalara göre iki neden var.

Bunlardan birincisi yüksek bahis oynanan maçlarda bahis baronlarının yüksek meblağlar ödememek için maça müdahale edeceği ve Galatasaray’a kaybettirileceği düşüncesi.

İkincisi ise Galatasaray’ın kazanması halinde bahis şirketlerinin büyük para kaybedip taraftarların para kazanacak olması.

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Her ne kadar oluşan sonuç ile bahis baronlarının maça müdahale etmediği anlaşılsada bahis şirketleri büyük paralar kaybetti.

Bahis şirketlerinden çıkan o paralar Fenerbahçe taraftarının cebine girdi. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray’ın galibiyeti sonrası sosyal medyada bayram etti.

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