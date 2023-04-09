9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na hapis cezası. ABD’yi dolandırmakla suçlanıyordu

Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na hapis cezası. ABD’yi dolandırmakla suçlanıyordu

ABD'de Sezgin Baran Korkmaz davasında da adı geçen ve kendisinin "ortağı" olarak anılan Lev Aslan Dermen ile Utahlı Kingston ailesinin üyeleri ABD’yi 1 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 00:59
Takip Et

ABD'de Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na 40 yıl hapis cezası

Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na hapis cezası. ABD’yi dolandırmakla suçlanıyordu
+
Aa
-

ABD'de, Sezgin Baran Korkmaz davasında da adı geçen ve kendisinin 'ortağı' olarak anılan Lev Aslan Dermen (Termenciyan), Kingston ailesinin dolandırıcılık planını uyguladığı ve büyüttüğü gerekçesiyle mahkum edildi.

Bloomberg'in haberine göre; Dermen, aile ile birlikte ABD'yi 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kingston ailesiyle birlikte 'ABD'de bir temiz akaryakıt programında dolandırıcılık yapmak' ile suçlanan Los Angeles'lı iş insanının aldığı 40 yıl hapis cezası, son on yılda ülkede bu suçlama ile verilen en uzun hapis cezalarından biri.

İDDİANAMEDE NE VARDI?

İddianamede, Lev Dermen'in ‘Washakie Renewable Energy’nin CEO'su Jacob Kingston ile çalışmaya başlamadan önce de bir dizi akaryakıt işi yaptığı, şirketin vergi kesintilerinden faydalanabilmek için sahte başvurularda bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, Kingston, 'zırhlı araçlara binen, hızlı arabalar süren ve çevresini yozlaşmış polislerle dolduran Dermen'i bir idol olarak görüyordu.' Dermen'in bu sebeple Kingston ailesini 'kusursuz hedef' olarak gördüğü belirtildi. Savcılar, Kingston ailesinin 511 milyon dolar çaldığını ve 600 milyon dolar daha çalmaya çalıştığını ifade etti.

AİLENİN DÖRT ÜYESİ DE MAHKUM OLDU

Lev Dermen, 2019 yılında suçlarını itiraf eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın kendisine karşı davada tanık olması sonucunda 2020'de suçlu bulunmuştu. İtirafçı olan Jacob Kingston bu hafta 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Salt Lake City Mahkemesi Hakimi Jill Parrish, ailenin üç üyesini daha bu hafta mahkum etmişti.

Karar duruşmasında suçsuz olduğunu iddiasını yineleyen Lev Dermen, 2020'den bu yana hapis yattığı sürenin ceza yerine sayılması talebinde bulundu.

2021'de Avusturya'da tutuklanan ve ardından ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, Salt Lake City'de de Dermen ve Kingston'ın 133 milyon dolarını aklamasına yardım etmekle suçlanıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
2
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
3
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
4
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
5
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
6
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
7
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Taksi sürücüleri turistleri mağdur etti
﻿Taksi sürücüleri turistleri mağdur etti
﻿Taksi sürücüleri turistleri mağdur etti
﻿Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı
﻿Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı
﻿Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı
﻿Mete Gazoz bronz madalya kazandı
﻿Mete Gazoz bronz madalya kazandı
﻿Mete Gazoz bronz madalya kazandı
﻿Real Madrid Villareal'e yıkıldı
﻿Real Madrid Villareal'e yıkıldı
﻿Real Madrid Villareal'e yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.