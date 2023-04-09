Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na hapis cezası. ABD’yi dolandırmakla suçlanıyordu

ABD'de, Sezgin Baran Korkmaz davasında da adı geçen ve kendisinin 'ortağı' olarak anılan Lev Aslan Dermen (Termenciyan), Kingston ailesinin dolandırıcılık planını uyguladığı ve büyüttüğü gerekçesiyle mahkum edildi.

Bloomberg'in haberine göre; Dermen, aile ile birlikte ABD'yi 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kingston ailesiyle birlikte 'ABD'de bir temiz akaryakıt programında dolandırıcılık yapmak' ile suçlanan Los Angeles'lı iş insanının aldığı 40 yıl hapis cezası, son on yılda ülkede bu suçlama ile verilen en uzun hapis cezalarından biri.

İDDİANAMEDE NE VARDI?

İddianamede, Lev Dermen'in ‘Washakie Renewable Energy’nin CEO'su Jacob Kingston ile çalışmaya başlamadan önce de bir dizi akaryakıt işi yaptığı, şirketin vergi kesintilerinden faydalanabilmek için sahte başvurularda bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, Kingston, 'zırhlı araçlara binen, hızlı arabalar süren ve çevresini yozlaşmış polislerle dolduran Dermen'i bir idol olarak görüyordu.' Dermen'in bu sebeple Kingston ailesini 'kusursuz hedef' olarak gördüğü belirtildi. Savcılar, Kingston ailesinin 511 milyon dolar çaldığını ve 600 milyon dolar daha çalmaya çalıştığını ifade etti.

AİLENİN DÖRT ÜYESİ DE MAHKUM OLDU

Lev Dermen, 2019 yılında suçlarını itiraf eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın kendisine karşı davada tanık olması sonucunda 2020'de suçlu bulunmuştu. İtirafçı olan Jacob Kingston bu hafta 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Salt Lake City Mahkemesi Hakimi Jill Parrish, ailenin üç üyesini daha bu hafta mahkum etmişti.

Karar duruşmasında suçsuz olduğunu iddiasını yineleyen Lev Dermen, 2020'den bu yana hapis yattığı sürenin ceza yerine sayılması talebinde bulundu.

2021'de Avusturya'da tutuklanan ve ardından ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, Salt Lake City'de de Dermen ve Kingston'ın 133 milyon dolarını aklamasına yardım etmekle suçlanıyor.