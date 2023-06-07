Dolar 24'yü zorluyor. Dombralı klipler meşhur oldu

Dolar kuru piyasaların açılmasıyla 23 Türk Lirası’nı aştı. Sosyal medya kullanıcıları ise doların yükselmesini "ver dombrayı" eşliğinde kliplerlerle paylaştı.

Dolar 24'yü zorluyor. Dombralı klipler meşhur oldu

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş sürüyor. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor.

Dolar 23 TL’yi aşarak 23.11 seviyelerine çıktı.

Euro/TL ise hızla 24,60 seviyesine geldi. Euro 25 Türk Lirası'nın zorluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise doların bir anda artmasına Erdoğan’ın seçim videolarında kullanılan Dombra müziği ile video çekerek tepki gösterdi.

Doların hızla arttığı gösterilen videoda Dombra müziği kullanıldı.

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PİYASALAR KAPALIYKEN 22.20'LERE ÇIKTI

6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar bu kez önce Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 22,20'lere çıktı.

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