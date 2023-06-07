Özgür Demirtaş'tan iktidara dolar isyanı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türk lirasındaki kan kaybı hızlanırken, dolar 23 lirayı aştı. Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, dolardaki artış üzerinden “Nas” eleştirisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politika faizinin yüzde 19 olduğu dönem ‘Nas var Nas’ diyerek faiz düşüşünün fitilini yakmıştı.Politika faizi yüzde 19 iken dolar TL kuru 7 liraydı. Erdoğan’ın bu çıkışından sonra politika faizi hızla düşürüldü, yüzde 8.5’e çekildi. Dolar arka kapı satışlarıyla sabit tutulmaya çalışıldı. TCMB'nin rezervleri düştükçe düştü. Seçim sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte dolar serbest bırakılınca dolar uçuşa geçti, 23 lirayı aştı.

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’tan ise dolar kuru tarafında yukarı yönlü yaşanan hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas’ çıkışına gönderme yaparak, tek cümleyle yorumladı.

"Prof. Özgür Demirtaş Twitter hesabından, “Nas ekonomi modelinin sonucu: Duvar”