Özgür Demirtaş'tan iktidara dolar isyanı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'dan iktidara tek cümlelik sosyal medya paylaşımıyla isyan geldi. Demirtaş, “Nas ekonomi modelinin sonucu: Duvar” dedi.

Özgür Demirtaş'tan iktidara dolar isyanı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türk lirasındaki kan kaybı hızlanırken, dolar 23 lirayı aştı. Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, dolardaki artış üzerinden “Nas” eleştirisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politika faizinin yüzde 19 olduğu dönem ‘Nas var Nas’ diyerek faiz düşüşünün fitilini yakmıştı.Politika faizi yüzde 19 iken dolar TL kuru 7 liraydı. Erdoğan’ın bu çıkışından sonra politika faizi hızla düşürüldü, yüzde 8.5’e çekildi. Dolar arka kapı satışlarıyla sabit tutulmaya çalışıldı. TCMB'nin rezervleri düştükçe düştü. Seçim sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte dolar serbest bırakılınca dolar uçuşa geçti, 23 lirayı aştı.

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’tan ise dolar kuru tarafında yukarı yönlü yaşanan hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas’ çıkışına gönderme yaparak, tek cümleyle yorumladı.

"Prof. Özgür Demirtaş Twitter hesabından, “Nas ekonomi modelinin sonucu: Duvar”

zgur-demirtas111222.jpg

İlgili Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Selçuk Geçer doların kaç liraya kadar çıkacağını açıkladı
Dolar 24'yü zorluyor. Dombralı klipler meşhur oldu
Dolar euro uçarken altın da ok gibi fırladı
Kur Korumalı Mevduatta yeni gelişme. Türkiye'yi çökertecek sisteme Mehmet Şimşek ne yapacak?
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu Ekonomi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü Dünya
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?