Mehmet Şimşek'in dolar planı ortaya çıktı. Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara açıkladı

TCMB eski Başkekonomisti Hakan Kara kendine sorulan bir sorunun yanıtını sosyal medyada paylaştı. Hakan Kara, sene başında katıldığı bir konferansa atıfta bulunarak, “Enflasyonun ilk yarıda 40’ların altına düşeceğini, yılın ikinci yarısında ise kur artışı ile yükseleceğini anlatmıştım.” dedi.

Kara, kurda yaşanan hareketliliği ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Kur hareketine dair çok soru geldi. Yorumum:

Türk varlıkları dolar cinsinden ucuzlatılıp bir eşikten sonra (seviye sormayın) faiz artışıyla sermaye girişi amaçlanacak gibi görünüyor. Pratikte bunu yapmak kolay değildir ama döviz işlem kısıtlamaları devam ederken mümkün olabilir.”

Hakan Kara'nın iki cümleden oluşan paylaşımında her türlü sonuç çıkartmak mümkün. Hakan Kara Türk varlıklarının dolar cinsinden ucuzlatılmasından bahsediyor. O varlıklar ne acaba? Kara neyi işaret etti? Faiz artışıyla da sermaye girişi amaçlandığını ifade ediyor. O sermaye girişi nereye olacak. Böylece bir şeyler mi satılacak sorusunun gündeme gelmesi kaçınılmaz...