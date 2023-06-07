Dolar koptu gidiyor. 23 lirayı aştı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş sürüyor. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor.
An itibariyle Dolar 23 TL’yi aşarak 23.11 seviyelerine çıktı.
Euro/TL ise hızla 24,60 seviyesine geldi. Euro 25 Türk Lirası'nın zorluyor.
14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kuru, yüzde 3’lük değer artışıyla 22 liranın da üzerine çıktı. Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs’taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi.
PİYASALAR KAPALIYKEN 22.20'LERE ÇIKTI
6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar bu kez önce Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 22,20'lere çıktı.