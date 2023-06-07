Dolar koptu gidiyor. 23 lirayı aştı

Seçim sonrası döviz kurları ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dolar 23 TL’yi aşarken Euro ise 25'i zorluyor.

Dolar koptu gidiyor. 23 lirayı aştı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş sürüyor. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor.

An itibariyle Dolar 23 TL’yi aşarak 23.11 seviyelerine çıktı.

Euro/TL ise hızla 24,60 seviyesine geldi. Euro 25 Türk Lirası'nın zorluyor.

14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kuru, yüzde 3’lük değer artışıyla 22 liranın da üzerine çıktı. Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs’taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi.

ddd.jpg

PİYASALAR KAPALIYKEN 22.20'LERE ÇIKTI

6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar bu kez önce Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 22,20'lere çıktı.

İlgili Haberler
Dolar euro uçarken altın da ok gibi fırladı
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir Doların ve Euronun nereye kadar çıkacağını açıkladı. Bu gece neler olacak
Brent petrolün varili 75,75 dolar
Brent petrolün varili 75,75 dolar
Dolar piyasalar açılmadan yine gaza bastı
Rekor serisi sürüyor: Dolar 22 lirayı geçti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu?
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı Dünya
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor Dünya
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor
Instagram'a sohbet robotu geliyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a sohbet robotu geliyor
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi Magazin
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi
Sivasspor'da flaş ayrılık Spor
Sivasspor'da flaş ayrılık