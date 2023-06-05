Dolar piyasalar açılmadan uçtu

Türkiye, kritik seçim gündemini geride bıraktı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine’si açıklanır açıklanmaz başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşında zirveye oturdu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde rekor üstüne rekorla çıkan piyasalar yeni haftaya yeni rekorla başladı. Yeni Kabine’nin açıklanmasının ardından dış piyasalarda işlemlerin başlamasıyla dolar 21 TL'yi aştı.

KAPALI ÇARŞIDA DOLAR KAÇ TL?

Kapalıçarşı'da dolar 21.18 liradan, Euro 22.67 liradan, Gram altın ise 1358 liradan işlem görüyor.

BANKALARDA DOLAR KAÇ TL?

Bankalara gelince ise dolarda makas yine açık.

DOLAR VE EURO'DA YENİ ZİRVE

Seçimlerin ardından döviz kurundaki fahiş yükseliş katlanarak devam ederken, Dolar’ın güncel rakamı 21.12 TL olarak kaydedildi. Euro ise 23 TL (22.64) seviyesine dayandı.

Dolar: 21.12 TL

Euro: 22.64 TL

Gram Altın: 1.320 TL

Çeyrek Altın: 2.161 TL

Yarım Altın: 4.319 TL

Cumhuriyet Altını: 8.614 TL

KRİPTO PARA

Bitcoin 27 bin 165 Dolar'dan, Ethereum ise 1.902 Dolar'dan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 76,24 Dolar'dan işlem görüyor.

EKONOMİSTLER DOLAR’IN YÜZDE 29 YÜKSELEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Yurtdışındaki ekonomistlerden ise uyarı üzerine uyar geliyor. Morgan Stanley analistlerine göre, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşük tutma politikasına bağlı kalması durumunda Türk lirası yüzde 29'luk düşüş riskiyle karşı karşıya. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.