Mehmet Şimşek'in bakanlığa getirilmesinin ardından yayınladılar: Ünlü kuruluş Türkiye'deki yeni dolar kabusunu açıkladı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirası tahminini revize etti ve 12 ay sonrası için 22 olan dolar/TL tahminini 28’e çıkardı.

Mehmet Şimşek'in bakanlığa getirilmesinin ardından yayınladılar: Ünlü kuruluş Türkiye'deki yeni dolar kabusunu açıkladı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yeni Kabine sonrası kur tahminini güncelledi. Goldman'a göre Dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelecek.

Reuters’a göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz" denildi.

Yatırım bankasının seçimlerden önceki Dolar/TL tahminleri 3, 6 ve 12 aylık periyotlarda 19, 21 ve 22 seviyelerindeydi.

28 Mayıs tarihinde Dolar/TL kuru 19,97 iken, seçimden günümüze kadar geçen sürede kurda 1 TL’lik bir artış yaşandı. Güncel Dolar/TL kuru bugün itibarı ile 20,96 TL.

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