Mehmet Şimşek doları düşürebilecek mi?

Gerçekten garip bir ülkeyiz.

Ekonomiyi allak bullak eden bir siyasi partiyi düzeltmesi için yeniden seçiyoruz.

Yıllarca dünyanın kabul etmediği bir ekonomi politikası nedeniyle parası pul olan, yabancı sermayenin çekip gittiği, enflasyonun patladığı bir ülkede yine aynı siyasi partinin yıllar önce gönderdiği ve arkasından onca şey söylediği ismi yeniden bakan olarak getirip onu umut olarak görüyoruz.

Evet! Bu kişi Mehmet Şimşek!

Mehmet Şimşek büyük ısrardan sonra bu "vatan görevi"ni kabul edip Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Türkiye'de büyük bir umut doğdu. Son 3 gündür borsa yükseliyor.

Kimse sormuyor; 85 milyonluk ülkenin ekonomik kaderi bir tek kişiye mi kaldı?

Bizi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?

Mehmet Şimşek'te sihirli bir formül varsa son 2 yıldır yaşanan ve cumhuriyet tarihinin en ağır krizinde neden bu formül kullanılmadı da paramız pul oldu hayat pahalılığı aldı başını gidiyor?

Hiç kimse sorgulamıyor...

Herkes, Mehmet Şimşek'in göreve getirilişini olumlu görüyor.

Mehmet Şimşek neyi değiştirecek?

Merkez Bankası'nın eksi 70 milyar dolarda olan rezervini nasıl dolduracak?

Şimşek geldi diye, son 5 yıldır Türkiye'yi terk eden yabancı yatırımcı geri mi dönecek?

Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha seçimden 2 gün önce yabancı bir yayın kuruluşuna söylediği, "politikalar aynen devam edecek, faiz düşüreceğiz" sözlerini geri mi alacak?

22 Haziran'daki Para Kurulu Toplantısı'nda Merkez Bankası faiz mi yükseltecek?

İyi de madem yükseltecektik neden düşürdük, neden 2 yıl ısrarla sürdürdüğünüz Yeni Ekonomi Politikası'nı çöpe attınız demeyecek miyiz?

Biz bu sıkıntıyı neden yaşadık?

Hani faizleri yükselten Amerika'da, bankalar batmıştı ya biz düşürdüğümüz için bizim bankalar sağlam ayakta durmuştu?

O zaman olası faiz artışında bizim bankalara zorla aldırdığınız yüzde 8.5 ile 10 arası faizli devlet tahvilleri ne olacak? Bankalar zarar etmeyecek mi?

Bütün bu soruları bırakıp dövize bakalım.

Dolar ne olacak?

Cuma günü doların Mehmet Şimşek'e rağmen borsa ile aynı görüşte olmadığını gördük. 21 lira sınırına dayandı.

Mehmet Şimşek doları düşürecek mi?

Yarın ekrana çıkıp, yeni bir ekonomi programını açıklayıp Türkiye'ye 50-70 milyar dolarlık yatırım veya direkt fon girişi olacağını söylerse, evet düşer.

Bunu yapması mümkün mü?

Elbette hayır!

Elin yabancısı akılcı düşünür ve icraata bakar.

Bunun için de en az 3 ile 6 ay arasında gözlemler ilk sonucu görmek ister.

Şimşek tek başına yeterli değil. Türkiye'nin en önemlisi her alanda yapısal reform yapması lazım. Başta hukuk reformu olmak üzere her alanda büyük değişiklik. Yani Türkiye fabrika ayarlarına geri gelmeli.

İşte o zaman dolar düşer.

Ya o zaman sormayacak mıyız?

Biz tüm bunları neden yaptık diye?

Elbette hayır sormayacağız...