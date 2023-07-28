Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Yeni atananlar aynı üniversite mezunu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Yeni atananlar aynı üniversite mezunu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Merkez Bankası'na atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

Atanan isimlerden Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Eğitim hayatına ABD'de devam ederek New York City University Graduate School and University Center'da yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etti. Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün başında bulundu.

Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu, Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Karahan ABD'nin 12 merkez bankasından biri olan New York Merkez Bankası'nda (Federal Reserve Bank of New York) görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006'da Ekonomi doktorasını yaptığı ABD'deki Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar yazan Hatice Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olarak göreve gelmişti.

aaa.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

merkez.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber Güncel
Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber
Bir günde 32 Türk firması iflas etti. Aralarında Hacı Sayid Gıda, Asdin Tekstil ve Detur da var Ekonomi
Bir günde 32 Türk firması iflas etti. Aralarında Hacı Sayid Gıda, Asdin Tekstil ve Detur da var
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10 Teknoloji - Otomotiv
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10
AKP'nin kalesinde ekmeğe büyük zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde ekmeğe büyük zam
İslam Memiş altında kopacak fırtınaları açıkladı. "Sakın ha bunu yapmayın" diyerek uyardı Güncel
İslam Memiş altında kopacak fırtınaları açıkladı. "Sakın ha bunu yapmayın" diyerek uyardı
Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklandı Güncel
Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklandı