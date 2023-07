Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Yeni atananlar aynı üniversite mezunu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Merkez Bankası'na atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

Atanan isimlerden Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Eğitim hayatına ABD'de devam ederek New York City University Graduate School and University Center'da yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etti. Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün başında bulundu.

Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu, Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Karahan ABD'nin 12 merkez bankasından biri olan New York Merkez Bankası'nda (Federal Reserve Bank of New York) görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006'da Ekonomi doktorasını yaptığı ABD'deki Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar yazan Hatice Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olarak göreve gelmişti.