Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının değişikliği hakkındaki karar Remi Gazete’de yayımlanırken Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcıları arasında Hatice Karahan da var. Peki, Hatice Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında nereli?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul dünyaya gelen Prof. Dr. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat bölümünde tamamlayan Hatice Karahan, ardından doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti.

2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersleri veren Hatice Karahan, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Hatice Karahan 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Hatice Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanıdır.

Hatice Karahan, 2014 yılından bu yana Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar kaleme almaktadır.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Hatice Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı olarak atandı.