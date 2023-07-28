Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının değişikliği hakkındaki karar Remi Gazete’de yayımlanırken Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcıları arasında Osman Cevdet Akçay'da var. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında nereli?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay 1961'de Trabzon'da doğdu.

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Osman Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre akademisyenlik yapan Osman Cevdet Akçay, 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler verdi.

Osman Cevdet Akçay bir finansal hizmetler firmasında ve aynı gruba bağlı bankada baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.

Osman Cevdet Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.