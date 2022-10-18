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Piyasaların bir bileni İslam Memiş doların 2 ay sonra  ne kadar olacağını açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurundaki yıl sonuna kadar artışın devam edeceğini açıkladı. Memiş, sene sonundaki dolar beklentisini 20 - 21 lira olarak açıkladı. Memiş, “Enflasyonun düşmesi fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:25
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Memiş enflasyon düşse de fiyatlar düşmez uyarısını yaptı. Piyasaların bir bileni İslam Memiş doların 2 ay sonra  ne kadar olacağını açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş doların 2 ay sonra  ne kadar olacağını açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, para piyasalarındaki tutarlı tahminleri ile bilinen İslam Memiş yıl sonu dolar beklentisine ilişkin fikrini paylaştı.

Memiş,“Dolar yıl sonuna kadar 20-21 lirayı bulabilir. Ancak ne kazandırır? Karşısında Euro ve Sterlinin daha fazla değer kaybettiğini göz önünde bulundurmak lazım. Orta ve kısa vadede ataklarını devam ettirebilir ancak uzun vadede borsa, altın ve gümüşün getirisi daha fazla olabilir.” dedi.

İslam Memiş ayrıca doların 6 liralara düşüceğini söyleyenlere aldırış edilmemesi gerektiğini belirterek “Bu iddialar piyasa koşulları ile ters. Dolar düzeltme yapabilir, 20-21 lira aralığından 17-18 lira aralığına düşebilir. 10 lira olmaz” ifadelerini kullandı. 

"ENFLASYON DÜŞSE DE FİYATLAR DÜŞMEZ"

“Rakamlara değil cebimize bakalım” diyen Memiş, “Enflasyonun düşmesi fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Biz paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz, buna bakalım. Dünyada enflasyonun topyekün artması tesadüf değil. Tüm merkez bankaları yeni dijital paralara geçiş yapacaklar, finansal piyasalar resetlenecek. İnsanları fakirleştirmenin ve sisteme muhtaç etmenin en kolay yolu enflasyondur” ifadelerini kullandı. 

 

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