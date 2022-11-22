Arjantin'e bahis yapan Avustralyalı 160 bin dolar kaybetti

Messili Arjantin dramatik bir şekilde 1-0 öne geçtiği maçya Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Avustralya'da bir bahisçi hayatının şokunu yaşadı.

Haberde Avustralya'da bir futbolseverin bütün parasını Arjantin galibiyetine yatırdığı ifade edildi.

Messi ve arkadaşlarının galibiyeti için 160 bin dolar yatıran talihsiz bahisçi Tangocuların kazanması halinde 180 bin dolar olarak parasını geri alacaktı.

Arabistan kazanınca hem kazanacağı 20 bin dolardan hem de ana parası olan 160 bin doları kaybeden bahisçinin ismi açıklanmadı.

Ancak şanssız futbolseverin fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.