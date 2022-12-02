Doları ve altını etkileyecek veriler açıklandı

Altın ve döviz piyasasının merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre Kasım ayında 263 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı. Veriye ilişkin beklenti 200 bin artış göstermesi bekleniyordu.

Tarım dışı istihdam verisi Eylül ayı için 315 binden 269 bine, Ekim ayı için 261 binden 284 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 221 bin ile piyasa beklentisi olan 190 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 42 bin artış açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 14 bin, inşaat sektöründe 20 bin, madencilik sektöründe 3 bin artış gösterdi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının aynı kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 5,09 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,6 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat düşüşle 34,4 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,1'e indi.