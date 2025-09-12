Domenico Tedesco Fenerbahçe'deki sistemini belirledi!

Domenico Tedesco Fenerbahçe'deki sistemini belirledi!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, hızlı bir şekilde sarı-lacivertli takımda oynatacağı sistem için çalışmalarına başlamıştı. İtalyan teknik adamın bu konu hakkında kararını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, göreve gelir gelmez takımla bir araya gelirken oyuncularına verdiği ilk mesajlarda birlik ve aidiyet vurgusu yaptı.

"Ben değil, biz" ifadesiyle konuşmasına başlayan Tedesco şampiyonluk hedefini işaret ederek, "Bu yolda hepinize ihtiyacım var. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber kazanacağız." sözleriyle futbolcularına seslendi.

Öte yandan, İtalyan çalıştırıcı sahaya çıkacağı diziliş konusunda da kararını verdi. Kariyerinde zaman zaman üçlü savunma sistemini tercih eden Tedesco, Fenerbahçe kadrosunun yapısını analiz ettikten sonra dört kişilik savunma hattını benimseme kararı aldığı bilgisine ulaşıldı.

