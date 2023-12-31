Galatasaray'ın eski stoperi Beşiktaş'a haber gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
Galatasaray'ın eski stoperi Beşiktaş'a haber gönderdi
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş'a, eski Galatasaraylı oyuncudan haber var.

Bir yandan teknik direktör arayan Beşiktaş diğer taraftan da takımdaki eksiklikleri giderme adına adımlar atıyor.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edilirken transferde birinci öncelik stoper pozisyonu.
İlk olarak Bailly ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi: Koray Günter.
Bir dönem Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki stoper, İtalyan ekibi Hellas Verona'dan ayrılmak istiyor. Yeterli süreyi alamadığı için menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlı ekibe haber gönderen Koray Günter'in durumu değerlendiriliyor.
Koray Günter'in şu andaki güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro. Tecrübeli futbolcunun, Hellas Verona ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. koray-gunter-depophotos-arsiv-1863533.jpg

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